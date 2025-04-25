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Kiğılı, Effie Awards Türkiye 2025'te Altın Effie Ödülünü Kazandı

Kiğılı, Effie Awards Türkiye 2025'te Altın Effie Ödülünü Kazandı
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Kiğılı, 'Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım' kampanyası ile Moda / Tekstil / Aksesuar kategorisinde Altın Effie ödülüne layık görüldü. CEO Sena Suerdem, kampanyanın erkek modasında fark yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Kiğılı, Effie Awards Türkiye 2025'te Moda / Tekstil / Aksesuar kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi oldu. "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyasıyla yarışan marka, iletişim stratejisi ve içgörüsüyle jürinin beğenisini kazandı.

Pazarlama etkinliğini ölçümleyerek kampanya başarısını ödüllendiren Effie Awards, pazarlama ve reklam sektörünün en prestijli referansları arasında yer alıyor. Kiğılı'nın son dönemdeki dönüşüm sürecini temsil eden "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyası, etkili iletişim stratejisi ve başarısını kanıtlayan marka skorlarıyla ödüle layık görüldü.

Kiğılı'nın çağın ruhunu yakalayan iletişim dili ve tüketici odaklı yaklaşımıyla erkek modasında fark oluşturmaya devam ettiğini belirten Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, "Dönüşüm sürecimizi temsil eden 'Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım', erkek giyimine dair toplumdaki dönüşen beklentilerin ve yaşam tarzlarının bir yansıması. Bu kampanyamızın hem strateji hem de pazarlama etkinliği açısından başarısını Effie Awards Türkiye 2025'te bir kez daha kanıtlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı mümkün kılan tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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