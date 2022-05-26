Kiğılı dünyanın ilk holografik NFT defilesini düzenledi - Haberler

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Kiğılı, Holografik NFT koleksiyonlarıyla dünyada bir ilk olarak defile düzenlendi." dedi.

Kiğılı'nın dün akşam düzenlediği Tomorrow koleksiyonunun lansmanında konuşan Suerdem, Bilişim Vadisi'nde Kiğılı dışında bir yazılım şirketi kurduklarını burada çok farklı yeniliklere, yazılımlara imza attıklarını söyledi.

Suerdem, "Kiğılı, babadan kalma bir markaydı fakat biz geleceği nasıl gideceğiz? Hep beraber bu işi nasıl yapacağız? diye ekip halinde bu projeyi 4 yıl önce başlatmıştık." ifadelerini kullandı.

Geleceğin herkes için çok önemli olduğunu, yenilikleri paylaşmak için burada olduklarını belirten Suerdem, şunları kaydetti:

"Kiğılı, Holografik NFT koleksiyonlarıyla dünyada bir ilk olarak defile düzenlendi. Bizi izlemeye devam edin. Perakende ve moda dünyasının isteklerine odaklı yazılımlar yaparak yeni projeler geliştiriyoruz. İnanın dünyada kimsenin çözmediği veya farklılığını oluşturmadığı yeni farklılıklar oluşturuyoruz. Bunu tüketicilerimizle paylaşacağız."

Kiğılı'nın "Yarın için bugünden" mottosuyla oluşturduğu Tomorrow koleksiyonunun tanıtıldığı lansmanda, dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle metaversedeki NFT parçaları ilk kez paylaşıldı.

Lansmana Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CMO'su İlkay Keleş, dijital içerik üreticisi Bedirhan Soral, Oktay Kaynarca, Abdullah Avcı, Bensu Soral, Beyza Arıca, Elif Şahin, Cener Yıldırım, Deniz Baydar, Tugay Mercan'ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının isimleri katıldı.

Kiğılı'nın NFT ve Tomorrow koleksiyonlarının tanıtıldığı lansman, DJ Burak Yeter'in performansına da ev sahipliği yaptı.