Kiğılı, Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarında tasarımlarını tanıttı

Kiğılı, IFCO fuarında Türk markalarıyla birlikte yer alarak özel tasarımlarını sergiledi. Ticaret Bakanı ve TİM Başkanı da standı ziyaret etti.

Kiğılı, Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olan IFCO'ya katılarak birbirinden özel tasarımlarını tanıttı.

Kığılı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş tarafından organize edilen, moda ve perakende sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren paydaşlarını buluşturan fuarda Kiğılı, 'IFCO Brands' olarak anılan Türk markalarıyla aynı salonda stant açtı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kiğılı'nın standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem "İHKİB, Türk hazır giyim sektörünü dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturacak ve markalar arasında uzun soluklu iş birliğinin altyapısını tesis edecek bir fuarı hayata geçirdi.

Biz de Kiğılı olarak nitelikli yerli ve yabancı ziyaretçilerle tanışabilmek ve koleksiyonlarımızı tanıtabilmek açısından çok değerli bir platform olan IFCO'daki yerimizi aldık. Hem en güncel koleksiyonlarımızı hem de yarının moda dünyasını şekillendirmeye aday tasarımlarımızı ziyaretçilerle buluşturduk.

Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdı." ifadelerini kullandı.