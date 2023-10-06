KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'a '100. Yıl Liderlik Ödülü'

Sales Network tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards (LiSA) kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak '100. Yıl Liderlik Ödülleri' verildi. Türkiye'nin önde gelen markalarının yöneticileri; gençler, kadınlar, çocuklar, iklim ve çevre, deprem gibi sosyal sorumluluk projelerine liderlik yapan isimlerin ödüllendirildiği gecede KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur, '100. Yıl Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur Leadership in Sales Awards (LiSA)'da kazandığı ödüle ilişkin, "Leadership in Sales Awards (LiSA)'da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak '100. Yıl Liderlik Ödülü'ne layık görüldüğüm için gururluyum. KidZania İstanbul olarak daha iyi bir dünya için çalışıyoruz. Liderlik ettiğim, sürdürülebilirliğe kendini adamış KidZania İstanbul ekibi ve şehrimize hayat veren amaç ortağımız markalarla çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerde, bugünün çocukları, yarının yetişkini olan bireylerin eşit, özgür ve yaşanabilir bir dünyaya kavuşmasını hayal ediyoruz. Bugün bu ödülü almamda benimle aynı hayali paylaşan ve gerçek kılınmasına katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.