Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Temsilciliği açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının (KTTO) Londra Temsilciliği Ofisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KTTO'nun Londra Temsilciliğinin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yöneticiler, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği yetkilileri, Londra Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ile Londra'da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu dernek temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Londra'daki D'Arbley Street'te hizmete başlayan ofisin açılışında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın gönderdiği mesaj okundu.

Sibel Tatar, burada yaptığı konuşmada, Ankara ve Brüksel temsilciliklerinin yanında Londra'da da temsilciliğini açan KTTO'nun, KKTC'ye yeni yatırımların gerçekleşmesine vesile olacağı temennisinde bulundu ve KTTO'ya başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, KKTC hükümetinin güvenoyu alması konusunda yaşanan gelişmelere bağlı olarak İngiltere ziyaretini ertelediği ve bu yüzden açılışa katılamadığı belirtildi.

KTTO, Brexit sonrası İngiltere ile ticari ve siyasi ilişkileri artırmak ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile bağları güçlendirmeyi hedefliyor.???????