Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor'un markası Kia Türkiye'nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu. Koldaş, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 2022 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama yüksek lisansını tamamladı. Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye Pazarlama Müdürü olarak göreve başladı.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor'un markası Kia Türkiye'nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu.

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Baran Koldaş, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama yüksek lisansını tamamladı.

2012 yılında çalışmaya başladığı Kia Türkiye'de, Pazarlama Ürün Temsilcisi, Pazarlama Ürün ve İletişim Uzmanı, Pazarlama Ürün ve Satış Planlama Uzmanı, Ürün ve Stratejik Planlama Birim Yöneticisi, Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü görevlerinde bulunan Baran Koldaş Eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye Pazarlama Müdürü pozisyonunda görevine başladı.