KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda "yol ağında hasar oluştu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Enes Duran - Ekonomi
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KGM'den Kastamonu'daki yağışlarda 'yol ağında hasar oluştu' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KASTAMONU (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KGM, bazı gazetelerde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop, Ekonomi, Haberler

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