KGM, Cizre'de Taşınmaz Satışı İçin İhale İlanı Yayınladı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir taşınmazının ihale yoluyla satışını gerçekleştirecek.

KGM 9. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Şırnak'ın Cizre ilçesi Çatalköy Mahallesi'ndeki "tarla" niteliğindeki taşınmazın satış ihalesi, kapalı zarf teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 24 bin 21,27 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 84 milyon 74 bin 445 lira, geçici teminat tutarı 2 milyon 522 bin 234 lira olarak belirlendi.

Taşınmazın satışına ilişkin ihale, 25 Kasım Salı günü Diyarbakır'daki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.