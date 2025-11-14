Haberler

KGM, Cizre'de Taşınmaz Satışı İçin İhale İlanı Yayınladı

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alan 24 bin 21,27 metrekarelik tarla niteliğindeki taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor. İhale, 25 Kasım'da Diyarbakır'daki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir taşınmazının ihale yoluyla satışını gerçekleştirecek.

KGM 9. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Şırnak'ın Cizre ilçesi Çatalköy Mahallesi'ndeki "tarla" niteliğindeki taşınmazın satış ihalesi, kapalı zarf teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 24 bin 21,27 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 84 milyon 74 bin 445 lira, geçici teminat tutarı 2 milyon 522 bin 234 lira olarak belirlendi.

Taşınmazın satışına ilişkin ihale, 25 Kasım Salı günü Diyarbakır'daki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
