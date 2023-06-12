Keziban Konukcu Kok: Döviz kurundaki artış enflasyonu kalıcı hale getiriyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, döviz kurundaki artışın enflasyonu kalıcı hale getirdiğini belirtti.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kur artışının halkın emeğini çaldığını iddia ederek, sorumluların hesap vermesini istedi.

Döviz kurundaki artışın zamların gerekçesi olarak gösterildiğini belirten Kok, Türk lirasının 10 günde yüzde 20'ye yakın değer kaybettiğini söyledi. Kur hareketlerinin milli gelirden emeğin aldığı payı çok sert bir biçimde düşürdüğünü savunan Kok, "Pandemi sonrasında uygulanan ve bugün çark edilme niyetleri sergilenen ekonomi politikaları kuru düşürüp, enflasyonu tetikleyerek emeğin milli gelirden aldığı payı yüzde 38'lerden yüzde 25'lere kadar geriletmiştir. Kur şoku, enflasyonu daha da kalıcı getiriyor. TÜİK'in makyajlarına kimse inanmıyor. Enflasyon halkın ekmeğini her geçen gün daha da küçültüyor." sözlerini sarf etti.