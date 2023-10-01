Kestane Kanseriyle Mücadelede Biyolojik Yöntemler Kullanılıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kestane ormanlarında sık rastlanan ve ağaçların ölümüne neden olan kestane kanseriyle mücadele kapsamında Bolu, İzmir ve Artvin'de özel laboratuvar kurdu. Hastalıklı ağaçtan alınan örneklerle laboratuvarda özel yöntemle üretilen mantarların, tekrar aynı ağaca enjekte edilmesi ile hastalık ortadan kaldırıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kestane ormanlarında sık rastlanan ve ağaçların ölümüne neden olan kestane kanseriyle mücadele kapsamında Bolu, İzmir ve Artvin'de özel laboratuvar kurdu. Hastalıklı ağaçtan alınan örneklerle laboratuvarda özel yöntemle üretilen mantarların, tekrar aynı ağaca enjekte edilmesi ile hastalık ortadan kaldırıldı.

Dünya genelinde pek çok ülkenin ormanlarında görülen kestane kanseri, 1970'li yıllarda Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük, İstanbul'un Beykoz ve Şile kestaneliklerinde saptandı. Marmara Bölgesi'nin diğer kestane alanlarında da rastlanmaya başlayan kestane kanseri, 1990'lı yıllardan itibaren Karadeniz ve Ege Bölgesi kestaneliklerini de olumsuz etkilemeye başladı. OGM'ye bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Bolu, İzmir ve Artvin'de kestane kanserine karşı biyolojik mücadele sürdürmek için laboratuvarlar kuruldu. Hastalıklı kestane ağaçlarından doku örneği alınarak, laboratuvarlarda kansere karşı antivürüs özelliği taşıyan mantar üretildi. Mantarların hastalıklı ağaçlara enjekte edilmesiyle kestane kanseriyle mücadelede başarı sağlandı.

'BİYOLOJİK MÜCADELE İLE TEDAVİ SAĞLIYORUZ'

Ormancılık Karantina Şube Müdürü Özgür Toprak, kestane kanseri veya kestane dal kanseri olarak bilinen hastalığın, genellikle gövdede veya dallarda, öz kısmı, zar ve kabuğu öldüren yaralar şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Toprak, kanserin gövdeyi tamamen kuşatıp ağacın ölümüne neden olduğunu belirterek, "Ülkemizde hastalık nedeniyle önemli oranda ağaç ve meyve kayıpları yaşanmakta. Hastalık bakteri yapısı nedeni ile hasat sırasındaki sırıkla yapılan çırpma işlemleri başta olmak üzere yağmur, rüzgar, kuş ve böceklerle kolayca yayıldığından mutlaka önlem alınması gerekiyor. Uzman personel tarafından hastalıklı ağaçlardan özel yöntemlerle alıp laboratuvar ortamına taşıdığımız hastalıklı doku örneklerine, özel yönetmelerle ürettiğimiz hastalığı yok eden antivirüs olarak da tanımlanabilecek mantarların, ağaçlara enjekte edilmesi suretiyle kestane kanserine yakalanan ağaçlarda sürdürdüğümüz biyolojik mücadele yöntemi ile tedavi sağlıyoruz" diye konuştu.

Toprak, farklı tür bitkilerde yaşanan benzer hastalıklar için de OGM tarafından Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.?