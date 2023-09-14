KESOB'un Web Sitesi Yenilendi

Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) Başkanlığı'nı yürüten Şeyhi Odakır; çağa ayak uydurduklarını, birliğe ait kurumsal web sitesinin yenilendiğini belirterek, "Kurumumuzun dijital yüzü olan web sitemizi yeniliyor, görünümünü ve alt yapısını güçlendiriyoruz. Yeni, modern ve kullanım kolaylığıyla kesob.com esnafımızın vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek" dedi.

Yaklaşık 33 bin üyesi olan, Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu KESOB'un Başkanlığı'nı yürüten Şeyhi Odakır, birliğe ait kurumsal web sitesinde yapılan yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yenilikçi ve projeci olma özellikleriyle tanınan Başkan Şeyhi Odakır, kurumun dijital yüzünde de yenilenmeye gidilmesi ihtiyacının olduğunu ve bunu kendi dönemlerinde hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Başkan Odakır konu hakkında şunları söyledi;

"Birliğimize ait kurumsal web sitemiz yaklaşık 5-10 yıl öncesinde yapılmıştı. O zamanki döneme göre görünümüyle ve alt yapısıyla ihtiyacı karşılayan bir web sitesiydi. Ancak artık web sitemizin de değişime ihtiyacı vardı. KESOB'a yakışır bir görünümü olan, kullanım kolaylığı sağlayan, daha modern ve ferah, alt yapısı güçlendirilmiş bir web sitesi için kolları sıvadık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde sitemize son halini verdik ve tamamen yeniledik. Esnafımız, vatandaşımız sitemize girdiklerinde kurumumuzla ilgili haber ve bilgilere, genelgelere, duyurulara daha kolay erişebilecek. İletişim ve başvuru formlarına, kurumumuzun konumuna kolaylıkla ulaşacak. Sosyal medya hesaplarımıza da web sitemizdeki butonlarla doğrudan bağlanabilecek. Ayrıca ilerleyen süreçlerde kooperatifçilik eğitimlerimiz hakkındaki müracaat ve eğitim ücreti ödemelerini de web sitemiz üzerinden yapabileceğiz. Burada ekibimizle esnafımızın faydasına olacak işler, projeler üretmeye gayret ediyoruz. Yenilik getirmeye çalışıyoruz, kolaylaştırmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Web sitemiz de bu vizyon ve gayretlerimizin sadece bir parçası. Daha yapacak çok işimiz var. Esnaf ve sanatkarlarımız için, Kayserimiz için, ülkemiz için alın teri döküp çalışmaya devam edeceğiz. Yeni web sitemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ