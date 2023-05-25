KESOB, Kooperatifçilik Eğitimi Verebilecek

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Ticaret Bakanlığından alınan yetkiyle artık kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerine temel kooperatifçilik eğitimi verebilecek.

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde artık kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu tutuluyor. Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren kurum ve kuruluşlar da, Ticaret Bakanlığına yapacağı başvuru ile yetki alarak kooperatifçilik eğitimi verebiliyor. Bu çerçevede Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kooperatifçilik eğitimi verebilmek ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Yapılan başvurunun kabul edilmesiyle yetkilendirilen KESOB, hem Kayseri'de hem de ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren kooperatifler ile üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verebilecek.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, olumlu bir gelişme kaydettiklerini ifade ederek, "Seçimlerde vadettiğimiz başlıklardan biri de eğitimdi. Daha önce farklı kurumlarla imzaladığımız protokollerle sözümüzü yerine getirdiğimizi göstermiştik. Durmadık, yeni bir girişimde bulunarak kooperatifçilik eğitimi verebilmek için Ticaret Bakanlığımıza başvurduk, yetkilendirilmek istedik. Bir süredir resmi prosedür devam ediyordu, artık kesinleşti. Protokole imzaları attık. Artık KESOB olarak biz de bu eğitimleri vereceğiz. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmetten dolayı ve Kayseri'de yetki alan ilk kurum olduğumuz için sevinçliyiz. Kurumumuza, camiamıza, Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun. Sözlerimizi bir bir yerine getirmeye, üretmeye, faydalı olmaya gayret edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza ve yetkililerine de ayrıca şükranları sunuyorum. Tekrardan protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

KESOB tarafından verilecek kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenecek. Toplam 40 dersi içeren eğitimde katılımcılar, eğitimleri tamamlaması durumunda katılım belgesi alacak. Ayrıca katılımcıların aldıkları eğitim Kooperatif Bilgi Sistemi'ne de işlenecek. Kayseri'de ya da şehir dışından kooperatifçilik eğitimi almak isteyen katılımcılar, konu hakkında bilgi almak ve eğitimlere müracaat etmek için KESOB'u arayabilecek. - KAYSERİ