KESK Sinop Dönem Sözcüsü: Emeklileri ve emekçileri sefahat ücretine mahkum etmeyin

MUSTAFA USTA

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, kamu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin açıkladığı zam teklifine ilişkin, "Son 21 yılki bu AKP'nin iktidarında rekor olarak yüzde 64'ü gördük. Bu rakamlar TÜİK'in sahte rakamlarıydı. Biz bunun çarşıda, pazarda, mutfakta iki katıyla karşılaşıyoruz. KDV oranları arttı ve bizim temmuz ayında aldığımız maaşlar daha ilk aydan yüzde 15 civarında eridi. O yüzden emekçinin milyonlarca emeklinin alım gücü kalmadı artık" diye konuştu. İktidara seslenen Çınar, "Bu teklifinizi geri çekin şaka yapmayın, alay etmeyin. Emeklileri ve emekçileri sefahat ücretine mahkum etmeyin " dedi.

KESK Sinop Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, memur ve memur emeklisine yapılan zamlar ile görüşmeleri devam eden kamu toplu sözleşmelerinde hükümetin önerdiği zam oranlarını değerlendirdi. Gürbüz, "Hükümetin bu teklifini bu meydandan Uğur Mumcu Meydanı'ndan bir kez daha iktidara seslenerek yapıyoruz; bu teklifinizi geri çekin şaka yapmayın, alay etmeyin. Emeklileri ve emekçileri sefahat ücretine mahkum etmeyin" diye konuştu.

"3-5 PUANLIK ARTIŞLARLA BİZE BU TEKLİFİ GETİRMESİNLER"

Metin Gürbüz, şunları söyledi:

"Merkez Bankası bile revize etmişti. Yüzde 33'leri görmüştü enflasyon oranını. 2022 yılı enflasyon oranını sene başında yüzde 5'lerle başlamışlardı fakat son 21 yıllık ki bu AKP'nin iktidarında rekor olarak yüzde 64'ü gördük. Bu rakamlar TÜİK'in sahte rakamlarıydı. Biz bunun çarşıda, pazarda, mutfakta iki katıyla karşılaşıyoruz çünkü aldığımız bir üründe sadece temmuz ayında ortalama yüzde 10'un üzerinde değer artışı ile karşılaştık. KDV oranları arttı ve bizim temmuz ayında aldığımız maaşlar daha ilk aydan yüzde 15 civarında eridi. O yüzden emekçinin milyonlarca emeklinin alım gücü kalmadı artık. Bugün Sinop Uğur Mumcu Meydanında hükümete bir kez daha sesleniyoruz; 3-5 puanlık artışlarla bize bu teklifi getirmesinler ya tekliflerin de kamu emekçilerine 3 bin 600 ek gösterge sözü vermişlerdi, yok. Mülakatı kaldıracakları sözünü vermişlerdi seçimler öncesinde o da yok. 8 bin 77 liralık seyyanen ücretinin temel maaşlara yansıtılacağı ve emekli maaşlarına yansıtılacağının sözünü vermişlerdi. Yok... Aslında bu teklif de yok hükmünde.

"EMEKLİLERİ VE EMEKÇİLERİ SEFAHAT ÜCRETİNE MAHKUM ETMEYİN"

Sinop Uğur Mumcu Meydanından bir kez daha seslendik kamu emekçileri ile ve emeklileri ile alay etmeyin. Bırakın biz 2024 yılını görmeyi 2025 yılını görmeyi yıl başına kadar olan artışlarla yani çarşıda, pazarda mutfakta temel gıda maddelerimizdeki artışlarla eridi bile. Yani aslında Sinop Uğur Mumcu meydanından emeklinin, kamu emekçilerinin, devlet memurlarının, kamu çalışanlarının isyanını dile getirdik. Alay etmeyin artık. Bu rakamlarla 2024 yılını 2025 yılını bu sefahat ücreti ile emeklinin emekçinin çıkartmaya şansı yok. Emeklinin emekli olduğunda bir daire alma bir araba alma bir mobilya eşyasını alma yıllardır ertelediği bir tatile çıkma, ailesiyle 6 ayda bir restoranda oturup yemek yeme şansı yok. Bugün 4 kişilik bir aile sadece salata yemek ve içecek ile yani kola sınıfı bir içecek ile çorbayla 1000 liraya kalkabiliyor bir restorandan. Maliyetler o kadar artmış. Restoran işletmecisine kızmıyoruz biz maliyetlerin bu kadar arttığı bu kadar yükseldiği bir noktada emeklilere ve emekçilere reva görülen bu ücret artışları şaka gibi, inanılır gibi değil. O yüzden hükümetin bu teklifini bu meydandan Uğur Mumcu Meydanı'ndan bir kez daha iktidara seslenerek yapıyoruz; bu teklifinizi geri çekin şaka yapmayın, alay etmeyin. Emeklileri ve emekçileri sefahat ücretine mahkum etmeyin."