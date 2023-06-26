Keşan Ticaret Borsası'nda Yeni Mahsul Buğday Satışa Sunuldu
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Keşan Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul buğday satışa sunuldu. Borsaya yeni sezonun ilk buğdayı getiren üreticilere 50 litre mazot, hediye çeki ve yaprak gübresi hediye edildi.
Keşan Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul buğday satışa sunuldu.
Enez Hasköy'den Çiftçi Ulaş Sunar'ın getirdiği 1 ton buğdayın kilosu 32 liradan, çiftçi Mustafa Kocaeli'nin getirdiği 1 ton buğdayın kilogramı ise 12 liradan Ali Kurt tarafından satın alındı.
Borsaya yeni sezonun ilk buğdayı getiren üreticilere 50 litre mazot, hediye çeki ve yaprak gübresi hediye edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Ekonomi