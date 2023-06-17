Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arpa hasadı yaptı
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Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından üretilen arpa, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası'nın destekleriyle gerçekleştirilen hasat töreniyle toplandı. 4 ton ürün açık artırmayla satışa sunuldu ve bir tarım firması tarafından kilogramı 30 liradan satın alındı. Törene, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.
Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından üretilen arpa törenle hasat edildi.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası'nın destekleriyle öğrenciler, 7,5 dönümlük arazide arpa üretimi gerçekleştirdi.
Törenle yapılan hasatta 4 ton ürün elde edildi. Keşan Ticaret Borsası'na getirilen 4 ton ürün açık artırmayla satışa sunuldu.
İlçedeki bir tarım firması öğrenciler tarafından üretilen arpayı kilogramı 30 liradan satın aldı.
Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanlarıyla siyasi parti temsilcileri katıldı.
Bu arada öğrenciler tarafından serada yetiştirilen salatalıkların da hasadı yapıldı.