Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arpa hasadı yaptı

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından üretilen arpa, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası'nın destekleriyle gerçekleştirilen hasat töreniyle toplandı. 4 ton ürün açık artırmayla satışa sunuldu ve bir tarım firması tarafından kilogramı 30 liradan satın alındı. Törene, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.