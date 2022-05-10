Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük rekor artışla 2,4 milyar TL oldu

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk çeyrek konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 oranında artarak 2,4 milyar TL oldu.

Türkiye'deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Kerevitaş'ın 2022 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artışla 2,4 milyar TL oldu. İnovasyon ve ürün çeşitliliğindeki gücüyle yurt içi pazarda liderliğini koruyan Kerevitaş, ihracatta da istikrarlı büyümesini yılın ilk çeyreğinde sürdürdü. Kerevitaş'ın yılın ilk üç ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 287,8 milyon TL'ye ulaştı.

Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün lider markası SuperFresh yenilikçi ürün gamını yeni lansmanlarla büyüterek, tüketicilerine zengin seçenekler sunmaya devam etti. Superfresh, yılın ilk çeyreğinde Pizza Tost Çikolatalı, Pizza King Cheddar Peynirli, Ton Mix Bir Öğün Sağlık Ailesi ve Fırında Mantı ürünlerini ilk kez tüketiciyle buluşturdu. E-ticaret dinamiklerine uygun, restoran keyfini eve taşıyan, pizza patates ve kroketten oluşan "Süper Mix" özel menü ürünüyle ise kanala yenilik getirdi. SuperFresh, ilk çeyrek kapanışında 1,5 puan artışla yüzde 22 ciro payına ulaşarak liderliğini güçlendirdi. Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 43,7 ciro payı ile pazar liderliğini korudu.

Kerevitaş margarin kategorisinde 6 kıtada 50'yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra; yılın ilk üç ayında portföyüne dahil ettiği 4 yeni iş ortağı ve kova formatındaki yeni ürün lansmanlarıyla ihracattaki konumunu ve bölgesel liderliğini güçlendirdi. Özellikle tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında Ona markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğini korudu.

"Liderliğimizi yurt içi ve yurt dışında sürdürmeye devam edeceğiz"

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, geçtiğimiz yıl yakaladıkları finansal başarıyı bu yılın ilk çeyrek rakamlarına da taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kerevitaş ile 2021 yılını başarılarla geride bıraktık ve aynı sinerjiyle 2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Pazarın beğenisine sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizle lider olduğumuz her kategoride ciro payımızı artırdık. 2022 yılının ilk üç ayında konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artırmayı başardık. Bu güçlü başlangıcı 2022 yılının bütününe yayarak, iç ve dış pazarlardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi