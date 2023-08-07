Yıldız Holding çatısı altında geliştirilen 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımı çerçevesinde tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde ele alan Kerevitaş, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, atık ve su yönetimi faaliyetlerinden AR-GE ve inovasyon çalışmalarına varıncaya dek sürdürülebilirlik yolculuğuna ilişkin tüm ayrıntıları rapor aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Yıldız Holding çatısı altında geliştirilen "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı çerçevesinde tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde ele alan Kerevitaş, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, atık ve su yönetimi faaliyetlerinden AR-GE ve inovasyon çalışmalarına varıncaya dek sürdürülebilirlik yolculuğuna ilişkin tüm ayrıntıları rapor aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Şirket, sürdürülebilirlik projelerini 2050 yılına kadar "net sıfır" olma hedefiyle uyumlu hale getiriyor. 2021 yılını baz alarak oluşturduğu karbonsuzlaşma yol haritası doğrultusunda çalışan Kerevitaş, geçen yıl hayata geçirilen önlemler sayesinde üretim başına karbon emisyon yoğunluğunu yüzde 26 azalttı.

Bilime dayalı ve iklim hedefleriyle uyumlu bir net sıfır stratejisi geliştiren Kerevitaş, bu kapsamda 9 farklı enerji verimliliği ve yönetimi projesini tamamladı. Kerevitaş bu projeler sayesinde yıllık 1.7 mwh'a yakın enerji, 6 milyon TL'ye yakın finansal tasarruf elde etmeyi amaçlıyor.

Yerli üreticiye verilen desteklerle döngüsel iş modeli güvenceye alınıyor

"Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı" iş modeliyle tüm değer zincirinde gıda atığını sıfıra indirmek için çalışan Kerevitaş, bu projeyle çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu iş modeli ile döngüsel bir sistem kurarak atıkların azaltılması hedeflenirken yeni ham maddeye olan ihtiyacın da azaltılması sağlanıyor. Üretimde oluşan gıda atıklarının büyük bir bölümü hayvancılık alanında yeniden kullanılırken kalanı ise biyogaz tesislerinde enerji elde etmek için yeniden değerlendiriliyor. Bu yıl sözleşmeli çiftçi oranını yüzde 79'a çıkaran Kerevitaş, sözleşmeli ham madde satın alma oranında da yüzde 82,5'e ulaştı.

Sözleşmeli kadın çiftçileri destekleme hedefiyle 2022'de hayata geçirilen "Tarımın Kadın Yıldızları" projesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteklediği projeyle Türkiye'nin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan SuperFresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025'e kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilmesi ve bu sayede 35 milyon TL tutarında değer yaratılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Manisa, Eskişehir, Afyon, Konya, İzmir, Bursa ve Hatay illerindeki kadın çiftçilerden 2022'de 1643 ton alım yapıldı ve 8 milyon TL'ye yakın değer yaratıldı. Ayrıca projeyle 3 yıl içinde tedarik zincirindeki kadın çiftçi oranının yüzde 100 arttırılması da hedefleniyor.

"Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde yapmaya özen gösterdiklerinin belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için değer yaratarak tüketicilerimizin güvenli gıdaya erişmesini sağlıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda ve ambalaj atıklarını en aza indirme, yeniden kullanma ve ambalajlar için geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı uygulamalarımızı devamlı geliştiriyoruz. Tedarikçilerimizin yüzde 97'sini yerel üreticiler oluştururken, ham maddelerimizin tamamını yerel üreticiden alıyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimizle gıdada tüm kayıpları kaynağından, yani 'tarladan' başlayarak önlemeyi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve onarıcı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."