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Kerem Demirkol Hapimag Üst Yönetimine Atandı

Kerem Demirkol Hapimag Üst Yönetimine Atandı
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Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da uzun yıllar görev yapan Kerem Demirkol, Ocak 2025 itibariyle Hapimag'ın üst yönetiminde 'Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü' olarak atanacak.

Uzun yıllardır Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da değişik kademelerde görev alan Kerem Demirkol, Ocak 2025 itibariyle Hapimag'ın üst yönetiminde yer alacak.

İsviçre merkezli uluslararası tatil işletmecisi Hapimag'ın üst yönetiminde organizasyonel değişikliğe gidildi. Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Ocak 2025 itibariyle şirketin üst yönetimde görev alacak.

Yeni dönemde 'Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü' olarak atanan Demirkol, Türkiye, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki tatil köylerinin yanı sıra, kurumsal Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Aktiviteleri birimlerini yönetecek.

Verilen bilgiye göre, 1992 yılından bu yana turizm ve otelcilik sektöründe çalışan Demirkol, uzun yıllar otelde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2013-2019 tarihleri arasında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Demirkol, 2020 tarihinden bu yana Hapimag'ın Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü olarak görev yapmaktaydı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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