Kenya, Elektrikli Otobüslerle Çevre Dostu Ulaşımı Teşvik Ediyor
Ekonomi Haberleri
Kenya, iklim değişikliği ile başa çıkmak ve ekolojik ortamı korumak üzere elektrikli otobüslerin kullanımını teşvik etmek için büyük çaba gösterdi ve emisyonun düşürülmesini desteklemek için ilgili politikalar geliştirdi. Çinli otomobil şirketi BYD ile işbirliği yapan Kenya merkezli elektrikli otobüs şirketi BasiGo'ya göre, 17 elektrikli otobüs hizmete girdi. Bu elektrikli otobüslerin yıllık karbon emisyonu, yaklaşık 3 ton, yani dizel otobüslerin yıllık karbon emisyonuna denk gelen 60 tondan çok daha düşük.
NAİROBİ, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'a denk geliyor. Kenya, iklim değişikliği ile başa çıkmak ve ekolojik ortamı korumak üzere elektrikli otobüslerin kullanımını teşvik etmek için büyük çaba gösterdi ve emisyonun düşürülmesini desteklemek için ilgili politikalar geliştirdi.
Çinli otomobil şirketi BYD ile işbirliği yapan Kenya merkezli elektrikli otobüs şirketi BasiGo'ya göre, 17 elektrikli otobüs hizmete girdi. Bu elektrikli otobüslerin yıllık karbon emisyonu, yaklaşık 3 ton, yani dizel otobüslerin yıllık karbon emisyonuna denk gelen 60 tondan çok daha düşük.