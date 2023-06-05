Kenya, Elektrikli Otobüslerle Çevre Dostu Ulaşımı Teşvik Ediyor

Kenya, iklim değişikliği ile başa çıkmak ve ekolojik ortamı korumak üzere elektrikli otobüslerin kullanımını teşvik etmek için büyük çaba gösterdi ve emisyonun düşürülmesini desteklemek için ilgili politikalar geliştirdi. Çinli otomobil şirketi BYD ile işbirliği yapan Kenya merkezli elektrikli otobüs şirketi BasiGo'ya göre, 17 elektrikli otobüs hizmete girdi. Bu elektrikli otobüslerin yıllık karbon emisyonu, yaklaşık 3 ton, yani dizel otobüslerin yıllık karbon emisyonuna denk gelen 60 tondan çok daha düşük.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir şarj istasyonuna elektrik otobüsü yönlendiren BasiGo personeli, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

NAİROBİ, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'a denk geliyor. Kenya, iklim değişikliği ile başa çıkmak ve ekolojik ortamı korumak üzere elektrikli otobüslerin kullanımını teşvik etmek için büyük çaba gösterdi ve emisyonun düşürülmesini desteklemek için ilgili politikalar geliştirdi.

Çinli otomobil şirketi BYD ile işbirliği yapan Kenya merkezli elektrikli otobüs şirketi BasiGo'ya göre, 17 elektrikli otobüs hizmete girdi. Bu elektrikli otobüslerin yıllık karbon emisyonu, yaklaşık 3 ton, yani dizel otobüslerin yıllık karbon emisyonuna denk gelen 60 tondan çok daha düşük.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çalışan elektrikli otobüs, 3 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çalışan elektrikli otobüs, 3 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de elektrik otobüs kullanan bir BasiGo şoförü, 3 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de elektrik otobüste ücret toplayan kondüktör, 3 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)