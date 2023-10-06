Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin'e yapacağı ziyaret kapsamında durdurulan yol projelerinin finansmanı için 1 milyar dolar kredi talep etmeyi planlıyor. Ayrıca, ülkenin halihazırdaki borçlarının ertelenmesi ve yeni kredilerin açılması talebinde de bulunacak.

Kenya Devlet Başkanı Çin'den 1 Milyar Dolar Kredi Talep Ediyor

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, bu ay Çin'e gerçekleştireceği ziyaret kapsamında durdurulan yol projelerinin finansmanı için Çin'den 1 milyar dolar kredi talep etmeyi planlıyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ruto'nun bu ay içinde Çin'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, ülkenin halihazırdaki borçlarının ertelenmesi ve yeni kredilerin açılması talebinde bulunacağı belirtildi.

Yerel radyo Inooro FM'e konuşan Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, Ruto'nun durdurulan yol projelerinin tamamlanması için Çin'den 1 milyar dolar kredi talebinde bulunacağını söyledi.

Gachagua, Ruto'nun ayrıca Çin'e olan 8 milyar dolardan fazla borcun ödeme süresinin uzatılması konusunda da talepte bulunacağını kaydetti.

Çin'den 1 milyar dolar almaları durumunda müteahhitlere ödeme yapabileceklerini belirten Gachahua, "Borcu ödeyebilirsek yollar tamamlanmış olacak." dedi.