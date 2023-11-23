Kenya Devlet Başkanı 35 şirketi özelleştirecek

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, devlete ait 35 şirketi özelleştireceklerini duyurdu. Ruto, özelleştirmelerin daha kolay olacağını ve bürokrasiye takılmayacaklarını belirtti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, devlete ait 35 şirketi özelleştireceklerini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ruto, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, satışıyla ilgili özel sektöre teklifte bulunacakları 35 şirketi belirlediklerini söyledi.

Yasalarda yapılan yeni düzenlemelerle özelleştirmelerin daha kolay olacağını ve bürokrasiye takılmayacaklarını kaydeden Ruto, özel sektörde daha iyi bir noktaya geleceğine inandıkları yaklaşık 100 şirketi de özelleştirmeyi değerlendiklerini bildirdi.

Enflasyon ve dış borç sorunu olan Kenya, Uluslararası Para Fonuyla (IMF) 938 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.

Kenya'nın kamu borcunun yaklaşık 66 milyar dolar olduğu belirtiliyor.