Kenya'da Çevreyi Korumak İçin Elektrikli Motosikletler Kullanılmaya Başlandı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla elektrikli motosiklet kullanmayı teşvik ettiklerini belirtti. İlk etapta 10 bin elektrikli motosiklet ithal edileceği açıklandı.

Kenya'da çevreyi ve doğayı korumak amacıyla elektrikli motosikletler kullanılmaya başlandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla elektrikli motosiklet kullanmayı teşvik ettiklerini belirtti.

Ruto, "Afrika İklim Zirvesi'nde elektrikli araçların kullanımına dair konuları konuştuk ve karbon emisyonunu azaltmak için farklı teknolojilere ihtiyacımız var." dedi.

Ruto, vatandaşları teşvik için ilk etapta 10 bin elektrikli motosiklet ithal edecekleri bilgisini paylaştı.

Kenya'nın Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa kentinde kullanılmaya başlanan elektrikli araçların diğer şehirlerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.