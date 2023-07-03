Kenya'da ağaç kesme yasağı kaldırıldı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkedeki ağaç kesme yasağının yaklaşık 6 yıl aradan sonra kaldırıldığını açıkladı. Ormanların yok olmasını önlemek için uygulanan yasak, orman ürünlerine olan ihtiyacın artması üzerine sona erdi. Ruto, halkın keresteye ihtiyaç duyarken ormanlarda çürüyen ağaçları göstererek, yerli ürünlerin kullanılmasını istedi. Ayrıca yasağın kaldırılmasıyla birlikte birçok kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkedeki ağaç kesme yasağının yaklaşık 6 yıl aradan sonra kaldırıldığını açıkladı.

Ormanların yok olmasını önlemek için 2018 başında uygulanmaya başlanan yasak, orman ürünlerine ihtiyacın artması üzerine kaldırıldı.

Ruto, halk keresteye ihtiyaç duyarken olgun ağaçların ormanlarda çürüdüğünü dile getirerek, "Aptallığı görüyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Kereste ve mobilya ürünlerinin ithalatına vergi getirdiklerini belirten Ruto, halktan yerli ürünler kullanmalarını istedi.

Ruto, ayrıca yasağın kaldırılmasıyla çok sayıda kişinin bu alanda istihdam edileceğini vurguladı.

Kenya Ormancılık Hizmetlerinin araştırmasına göre, yasaktan bu yana 44 bin kişi işini kaybetti.