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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına 175 bin başvuru yapıldı

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına 175 bin başvuru yapıldı

Ekonomi Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Murat Kurum Ekonomi Haberler

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