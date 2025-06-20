Kentsel Dönüşümde Öncelik Güvenlik ve Planlama Olmalı

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Hazine arazilerini imara açarak üretilecek yeni konutların şehirleşmeye faydasının olmayacağını belirterek, "Öncelik kentsel dönüşüm olmalıdır. Dönüşüme engel teşkil eden imar hakkı noktasında minimal imar artışları yapılabilir." dedi.

Basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Şişik, derneğin kuruluş amaçlarından bahsederek, şehirleşme, kentsel dönüşüm, yeşil bina ve sosyal donatı gibi konulara odaklandıklarını söyledi.

Şişik, özel sektör, kamu ve halk arasındaki iletişimi artıracak ve odaklandıkları konularda çözüm önerileri sunacak bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yap-sat mantığıyla değil de 3-4 kuşaktır bu alanda faaliyet gösteren müteahhitlerin ve paydaşların bir araya geldiği derneğiz. Bizler, üretim yaptığımız projelerin bulunduğu bölgelerde yaşıyor, buralardan çıkarttığımız yeşil bina, çevreci ve sürdürülebilir yapı, enerji dostu binalar ve gri suyun kullanımı gibi kavramların önemini halka ve kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Sadece suyu tekrar kullanmanın ve tasarruf etmenin önemini anlatmak için Dünya Su Konseyi'ne üye olduk."

"İnşaat sektörünün en büyük sorunu planlama"

Hakan Şişik, Türkiye'de en ufak bir olumsuzlukta müteahhitlerin hedefe konulduğunu belirterek, "Yani 3-5 müteahhidin yaptığı yanlış yaklaşık 450 bin firmaya alet edilmeye çalışılıyor ki bu firmaların 200 bini aktif. Yani bir meslek dalının üzerinde bu kadar tepinilebilir. Maalesef müteahhitlerin haklarını savunacak bir oda yok. Biz netice itibarıyla inşaat mühendisleri, mimarlarla çalışıyoruz. 50'nin üzerinde iş kolu ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Şu anda Anadolu yakasının inşaat sektörü açısından en büyük probleminin ne olduğu sorusuna Şişik, şu yanıtı verdi:

"Sektörümüz açısından en büyük sorunumuz planlama. Şehir planlamasını yaparken şehir merkezinden itibaren halka halka yapılması gerekiyordu. Şu anda öncelikle kenti rehabilite etmemiz gerekiyor. Şu anda şehrin dışında kamusal alanlara, Hazine arazilerine inşaat yapmak bize göre büyük yanlış. Tabii şehir merkezinde yapılacak çok büyük kentsel dönüşüm projeleri için rezerv konutlar yapılacaksa ona bir şey diyemeyiz."

"Minimal imar artışı olabilir"

AYİDER Başkanı Şişik, kentsel dönüşümün parsel bazlı değil ada bazlı olması gerektiğini vurguladı.

Şehrin güzelleşmesi, yaşanabilir olması ve sosyal donatılarının bulunması için bunu istediklerini dile getiren Şişik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine arazilerini imara açarak üretilecek yeni konutların şehirleşmeye hiçbir faydası olmayacaktır. Öncelik kentsel dönüşüm olmalıdır. Dönüşüme engel teşkil eden imar hakkı noktasında minimal imar artışları yapılabilir. Zaten bu enstrümanlar bize kentsel dönüşümün önündeki engelleri açmak için lazım. Yani 100 metreden 60 metrekareye düşmesin de 90 metrekareye düşsün vatandaşın hakkı. Bu durum onun da yaşamsal alışkanlıklarını karşılayacaktır. Bu şekilde minimal imar artışı olabilir. Çok yüksek olması gerekmiyor zaten."

Şişik, 1999 öncesine ait bina stokunun halen yüksek düzeyde olduğunu kaydederek, "Tek çözüm ada bazlı, alan bazlı ve emsal artışı. Vatandaşlarımız da Yarısı Bizden gibi kampanyalardan yararlanmalı.

Vatandaşların da kentsel dönüşüm süreçlerinde yüksek beklentisinin olmaması gerektiğini ifade eden Şişik, "Bazı hak sahiplerinin beklentisi çok yüksek oluyor. Burada önemli olan depreme güvenli bir yapıya geçmek. Öncelik güvenlik olmalı." şeklinde konuştu.