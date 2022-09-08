MUĞLA (İHA) İl genelinde otopark kapasitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesinde araç parklanmalarının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete aldığı Kent Meydanı otoparkı hizmete devam ediyor.

MUĞLA (İHA) İl genelinde otopark kapasitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesinde araç parklanmalarının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete aldığı Kent Meydanı otoparkı hizmete devam ediyor. Bölgede bulunan sosyal alanlar, okullar, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan yoğun araç parkının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete giren Kent Meydanı otoparkı, 24 saat boyunca güvenlik kontrolünde bulunarak vatandaşlara güvenli bir park alanı oluşturuyor.

Kent Meydanı ile Menteşe'de Büyükşehir Belediyesine ait Otopark Kapasitesi 1201'e Yükseldi

Menteşe İlçesi Kent Meydanı projesinde yer alan 15 bin 492 metrekare alanda yer alan 4 katlı yer altı kapalı otoparkı 22'si engelli araç park yeri olmak üzere toplam 526 araçlık kapasiteye sahip. Aylık abonmanlık ücretinin 450 TL olduğu otoparkta, 0-30 dk 5 TL, 30 dk-1 saat arası 10 TL, 1-2 saat arası 15 TL, 2 saatten sonra her saat için 3 TL ilave olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan otopark çalışmaları çerçevesinde Menteşe ilçesinde büyükşehir Belediyesine ait otopark kapasitesi 1201'e yükseldi.

Gazi ve 1. Derece şehit yakınlarına ücretsiz hizmet veriliyor

İşletmesi MUTTAŞ tarafından yapılan otoparkta engelli araçları için ilk bir saat ücretsiz, diğer saatler için ise yüzde 50 indirimli tarife uygulanıyor. Otoparkta ayrıca Gazi ve 1. Derece şehit yakınlarına ücretsiz hizmet veriliyor. - MUĞLA