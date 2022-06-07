Kemer'deki balık çiftlerinde 5 ayda 14 bin ton alabalık üretildi - Haberler

Kemer ilçesinde bulunan 4 balık çiftliğinde, yılın ilk 5 aylık döneminde 14 bin ton alabalık üretimi yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şener, yaptığı açıklamada, Ulupınar Mahallesi'nin doğal güzellikleri ve akarsularıyla alabalık üretimi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Ulupınar'da değişik büyüklüklerde 4 alabalık üretim tesisi bulunduğunu belirten Şener, "Bu tesislerden 2022 yılının ilk 5 ayında 14 bin ton alabalık üretimi gerçekleştirildi. Alabalıklar bulunduğu iş yerlerinde yerli ve yabancı turistler tarafından tüketiliyor. İstihdama da katkı sağlanıyor." dedi.

Yaklaşık 25 yıldır alabalık yetiştiriciliği yapan Doğan Akkelle ise balık üretimine en iyi şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Akkelle, tesiste çalıştıracak işçi bulamamaktan şikayetçi olduğunu ifade etti.