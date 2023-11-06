Kemer'de Denize Atık Boşaltan Tekneye Cezai İşlem

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize atık boşaltan bir tekneye çevre kirliliği nedeniyle 6 bin 140 lira ceza kesildi. Tekne seferden men edildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denize atık boşaltan tekne sahibine, kirliliğe neden olmasından dolayı 6 bin 140 lira ceza kesildi.

Çamyuva Mahallesi'ndeki Alacasu Koyu'nda dron çekiminde deniz kirliliği tespit edildi. Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptığı kontrolde kirliliğin koydaki bir tekneden kaynaklandığını belirledi. İnceleme sonunda tekneyi kullanan kişiye, çevreyi kirlettiği için 6 bin 140 lira ceza uygulandı. Tekne seferden men edildi. Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)