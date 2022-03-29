Kelesli üreticiye meyve fidanı ve yem tohumu desteği

KELES, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Keles Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Kelesli çiftçilere 9 bin 200 adet ceviz ile 9 bin 650 badem fidanı, 5000 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla çiftçiye ekipman desteklerinden fide fidan dağıtımlarına kadar her alanda önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kelesli üreticilere meyve fidanı ve yem tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Keles Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Akbey ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan'ın da katıldığı törende; 515 çiftçiye 9 bin 200 ceviz, 276 çiftçiye 9 bin 650 badem fidanı, 50 çiftçiye de 5000 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle 4 koldan tarım için seferber olduklarını söyledi. Bugüne kadar süt toplama merkezleri, soğutma tankları, salça makinaları, tohum selektör makinaları, taşıt kantarları ceviz soyma makinaları gibi desteklerde bulunduklarını dile getiren Çelik, "Hemen bütün ilçelerimizde yaban mersini yetiştiriciliğine uygun bölgelerde 729 çiftçimize yaban mersini fidanı, ahududu fidanı, aronya fidanı, çilek fidesi, gojiberry fidanı ve lavanta fidanı teslim ettik. İhracatı artırma hedeflerimiz çerçevesinde B2B organizasyonları düzenliyoruz. 2023 yılı sonuna kadar 5 milyon fidan temin edeceğiz. Fidan temininin yanında çiftçilerimize gübre desteği de vermeye devam edeceğiz. BUSKİ marifetiyle bu dönem Bursa genelinde su sondajları, göletler, sulama havuzları, sulama hatları ve sistemleri yapıyoruz. Kısacası Büyükşehir Belediyesi'nin tarım destekleriyle Bursa üretiyor, Türkiye kazanıyor. Bugün dağıttığımız fidan ve yem tohumlarının da çiftçilerimize bereketli günler getirmesini diliyorum" dedi.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, tarımın ekonomide baş at rolü oynadığını belirterek, bu ve bunun gibi desteklerin vatandaşa ek gelir desteği olduğu gibi aynı zamanda tersine göçün sağlanması için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Keles Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Akbey ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan da çiftçilere sağladıkları destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, meyve fidanları ve yem tohumları çiftçilere dağıtıldı. - BURSA