Keçiören'de '3 Mayıs Türkçülük Günü' paneli düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında ilçedeki Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

Belediye açıklamasına göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katıldığı panelde, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Akif Akkuş, Türk Aydınları Vakfı Başkanı Mehmet Pehlivanlı, Ankara Türk Ocağı Başkanı Türkan Hacaloğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı.

Tarihte iz bırakan olaylar, çileler ve eziyetleri olduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"'Öz vatanında garipsin öz vatanında parya, yüzüstü çok süründün ayağa kalk ey Sakarya' diye Türk milletine söylüyor Necip Fazıl. Atatürk ise, 'Türkçülük, şerefli bir bayaraktır. Türkiye'nin her köşesinde dalgalandırmak her türkün ilk vazifesidir' diyor.

Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'e duruşmada soruyorlar: 'başkalarına yaşamak hakkı tanımak istemiyor musunuz?' diye. O da 'hayır, benliğimizi, varlığımızı muhafaza etmek istiyoruz' diyor. Bu anlamda Türkçülüğün en büyük temsilcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere başbuğumuz Alpaslan Türkeş ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Türk devletleri arasında gelişen iş birliği ve dayanışma önemli"

Altınok, son yıllarda Türk devletleri arasında gelişen iş birliği ve dayanışmanın önemli olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerimiz için diyor ki, 'Bir gün komşumuz olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak, dini bir, dili bir, soyu bir, kökü bir olan kardeşlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna hazırlıklı olmalıdır. Başbuğumuz da, 'Rusya'da bir darbe olacak, Türkler bağımsızlıklarını alacak, biz de Türkleri bir bayrak altında toplamalıyız.' diyor.

Beş Türk cumhuriyetimiz bağımsızlığını aldı. Son yıllarda Türk dünyasında da güzel gelişmeler yaşanıyor. Türk Devletleri Konseyi'nde önemli kararlar alındı. Dilde, işte ve fikirde birlik için önemli kararlar alındı. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz de devlet politikası olarak varlığını, benliğini ve tarihini koruma yolunda önemli politikalar izliyor.

Atatürk ne diyor, 'Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.' Bu anlamda benliğimiz korumamız çok önemli. Tüm bu kazanımların bedeli ağır oldu ama kahramanlarımız, Türk devletlerimiz ebet müddet var olacaktır. Panelde emeği geçen tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum."