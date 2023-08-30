Keçiören Belediyesi TEKNOMER, TEKNOFEST Ankara'da açtığı stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi bünyesindeki Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi, TEKNOFEST Ankara'da yerini alarak yazılım ve teknoloji çalışmaları konusunda ziyaretçileri bilgilendirmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, devletlerin ve milletlerin geleceğinin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, "Geleceğin bilim insanlarını, yazılımcılarını Keçiören'den çıkarmak için teknoloji yatırımları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü Türkiye vizyonuyla gerçekleştirdiği Milli Teknoloji Hamlesi için bizler de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Bugün festival alanında sergilenen yerli ve milli tüm ürünler, ülkemizin ve hükümetimizin kararlılığının bir sonucudur. Bilim ve teknolojiye sahip büyük bir ülke olma vizyonuyla emin adımlarla yürüyoruz. TEKNOFEST Ankara'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER festivalde açtığı stantta; sanal gerçeklik ile uçuş deneyimi, 3D yazıcı ile çeşitli baskı çalışmaları, TEKNOMER kursları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme, çeşitli hediye takdimi, TEKNOMER'de yapılan ürünlerin sergilenmesi konularında çalışmalar yürütüyor.

Festival, 3 Eylül'e kadar teknoloji meraklılarını ağırlayacak.