Keçiören Belediyesi Tarımsal Üretimi Destekliyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ekonomik gelir elde etmesi için kurulan köylü pazarları üreticiden tüketiciye taze sebze ve meyvelerin aracısız ulaşmasını sağlıyor.

Keçiören Belediyesinin kurduğu köy pazarlarında, taze sebze ve meyveler üreticiden tüketiciye ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ekonomik gelir elde etmesi amacıyla haftanın üç günü Ayvalı Fatih, Aktepe ve Bağlum'da köy pazarı kurulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede tarımsal üretim için çiftçilere her yıl ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onlar tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Köylü pazarlarımızdan işgaliye bedeli almıyoruz, satış alanlarını ücretsiz tahsis ediyoruz. Böylece vatandaşlarımız da köy havasıyla yetişen lezzetli ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar."