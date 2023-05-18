Keçiören Belediyesi Konservatuvarı'ndan Çocuk Korosu konseri

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından düzenlenen konser ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiörenlilere ezgi dolu bir akşam yaşatan konserde birbirinden yetenekli çocuklar, Şef Senem Aypar yönetiminde solo ve koro halinde performanslarını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yavrularımız ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı el üstünde tutuyor, gelişimleri ve eğitimleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Gün gelecek devletimizi ve milletimizi çocuklarımız yönetecek. Daha gelişmiş bir Türkiye'nin, daha parlak yarınların mimarları onlar olacaklar. Koro şefimiz Senem Aypar ve müzisyenlerimize, emeği geçen yüreklere, gönüllere, zaman ayıran herkese teşekkür ediyor; meleklerimizi ve çiçeklerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.