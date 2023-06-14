Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, özel market zincirinde işe başlatılacak 50 kişi için mülakat yaptı

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, özel bir market zincirinde işe başlatılacak 50 kişi için mülakat yaptı. Mülakat sonucunda personel adayları yeni işleriyle buluşacak.

Keçiören Belediyesinin istihdam merkezi olan Kariyer Ofisi özel bir market zincirinde işe başlatılacak 50 kişi için mülakat yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi yetkilileri ve işverenlerin gerçekleştirdiği mülakatın sonucunda personel adayları yeni işleriyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kariyer Ofisi'nin iş bulma konuşunda önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İşveren ve iş arayan insanlarımızı buluşturduğumuz Kariyer Ofisimizde şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla vatandaşımızın istihdamını sağladık. Depremzede vatandaşlarımızın da iş bulması konusunda önemli çalışmalar yaptık. Kariyer Ofisimiz sadece iş bulmakla kalmıyor aynı zamanda dileyen vatandaşımıza kariyer planlaması yapıyoruz. Bir yandan da işe yeni başlayanların çalışma hayatında sürekliliğini sağlamak için destek veriyoruz. Mülakatımızın sonucunda işe başlayacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İşverenlerimize teşekkür ediyorum."