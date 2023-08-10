Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, Güneş Enerjisi Panelleri Üreten Firmada 60 Kişinin İstihdamını Sağladı

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, güneş enerjisi panelleri üreten özel bir firmada 60 kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. İş başvurusu yapanlar yeteneklerine ve ilgi duydukları alanlara göre kayda geçirilerek çalışacakları birimler belirlendi.

Keçiören Belediyesinin iş bulma merkezi Kariyer Ofisi, güneş enerjisi panelleri üreten firmada 60 kişinin istihdamını sağladı.

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, güneş enerjisi panelleri üreten özel bir firmada 60 kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Belediye hizmet binasında firma yetkilileri ve Kariyer Ofisi görevlilerince gerçekleştirilen mülakatlarda, iş başvurusu yapanlar yeteneklerine ve ilgi duydukları alanlara göre kayda geçirilerek çalışacakları birimler belirlendi.

Kariyer Ofisi aracılığıyla iş bulanların yer aldıkları sektörde istikrar kaydettiklerini ve bu sayede sürdürülebilir meslek edindiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Büyük küçük demeden personel ihtiyacı olan tüm firmalarla iş arayan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 600'den fazla vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. Sadece iş bulmakla kalmıyor, aynı zamanda dileyen vatandaşımıza kariyer planlaması yapıyoruz. Mülakatımızın sonucunda işe başlayacak olan kardeşlerime hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İşverenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA