Keçiören Belediyesi gençlere Çanakkale'yi gezdiriyor

Keçiören Belediyesi tarafından " Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın" sloganıyla gençlerin Çanakkale'yi görmeleri amacıyla kente geziler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hemen her gün düzenlenen geziye katılan gençler, rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'nin yanı sıra Çanakkale Destanı'nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yola çıkan gençleri belediye önünden uğurlayarak milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunda ve kuruluşunda önemli bir dönemeç olduğunu aktardı.

Altınok, "Gençlerimiz, kahraman ecdadımızın destansı öyküsünü Çanakkale'de en çıplak şekliyle görüyor. Milli ve manevi duyguların gelişmesi için bu tür geziler çok önemli. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.