Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi, bahar temizliği yaptı

Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi, ilçedeki mesire alanlarda ve kırsal kesimlerde bahar temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının artış gösterdiği Keçiören'e bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde vatandaşların, temiz bir ortamda vakit geçirmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi, aynı zamanda doğayı kirletmeme konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğaya bırakılan atıkların hem toprağa hem de yeraltı sularına zarar verdiğini belirterek, "Suyumuz, toprağımız ve ormanlarımız için atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor. Köy ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım." ifadelerini kullandı.