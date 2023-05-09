Keçiören Belediye Başkanı Altınok, genç yüzücülere madalyalarını verdi

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 161 okuldan 464 sporcunun katılımıyla Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Okul Sporları Minikler İl Birinciliği Müsabakaları'nda dereceye giren sporculara madalyaları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından verildi.

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 161 okuldan 464 sporcunun katılımıyla Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Okul Sporları Minikler İl Birinciliği Müsabakaları'nda dereceye giren sporculara madalyaları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından verildi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınok, madalyalarını takdim ettiği sporcuları tek tek tebrik etti ve onlara başarılar diledi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Altınok, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 19 yıl önce yaptığımız, dünya yüzme olimpiyatlarının yapılacağı standartların üzerinde olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuz binlerce gencimizin, sporcumuzun yüzdüğü, yüzme öğrendiği harika bir tesis. Yüzme Federasyonumuzun turnuvaları, elemeleri burada yapılıyor. Turnuvamızda ülkemizi gelecekte temsil edecek çocuklarımız yarışarak dostça ve kıyasıya rekabetle başarı için önemli bir adımı attılar. İnşallah nice Avrupa ve dünya şampiyonlarını Keçiören'den çıkaracağız."

Altınok, törenin ardından tesiste bulunan diğer yüzücülerle masa tenisi oynadı.