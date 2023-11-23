Kebapçılar Ciğer Bulmakta Zorlanıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır kebapçılık yapan esnaf Özkan Duman, küçükbaş hayvancılığın azalması nedeniyle ciğer bulmakta zorlandıklarını, alım gücü düşen vatandaşların da yarım porsiyon ciğer yediğini belirterek "Genelde servisimiz 10 şişten atıyoruz ciğeri. Müşteriler geliyor, 'yarım porsiyon atar mısın' diyorlar, 'azıcık ekmeği fazla olsun' diyorlar. Biz de geri çevirmiyoruz gereken neyse onu yapıyoruz. Salatasını falan takviyeli veriyoruz. Öyle idare ediyoruz. İnsanlar karnını doyuruyor bir şekilde" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kebapçılık yapan Özkan Duman, küçükbaş hayvan besleyenlerin azalmasından dolayı piyasada ciğer bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Hayvan kesiminin de azalması nedeniyle ciğer fiyatlarının arttığına dikkat çeken Duman, vatandaşlarında 1 porsiyon yerine yarım porsiyon ciğer yemeye başladığını söyledi.

"ESNAF OLARAK NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Özkan Duman şöyle konuştu:

"Yıllardır Kadirli'de kebapçılık yapıyorum, 15 yaşından beri kebapçılık yapıyorum. Ciğer bulmakta gerçekten zorlanmaya başladık. Nedenini sordum kasap arkadaşa. Kesim az olduğundan gerçekten ciğer bulmakta zorlanıyoruz yani inan ki zorlanıyoruz. Müşteriler bize servisi soruyor, fiyatını soruyor öğrenince 'bize yarım porsiyon at' falan filan işte. Biz de geri çevirmiyoruz esnaf olarak yarım porsiyon atıyoruz. Herkesin parasına göre hareket ediyoruz. Genelde servisimiz 10 şişten atıyoruz ciğeri. Müşteriler geliyor 'yarım porsiyon atar mısın' diyorlar, 'azıcık ekmeği fazla olsun' diyorlar. Biz de geri çevirmiyoruz gereken neyse onu yapıyoruz. Salatasını falan takviyeli veriyoruz. Öyle idare ediyoruz. İnsanlar karnını doyuruyor bir şekilde. Besiciler zorlandığından beslemekten ciğer bulamaz hale geldik. Kesimler az olduğundan besicilerde mal beslemekte zorlandığından durum buraya kadar geldi. Geçen sene aldığımız ciğer 100 liraydı, bu sene de 250 liraya alıyoruz. Besicilik gerçekten azaldığı zaman ne yapacağız bilmiyorum. Yeni sene kaç lira olur bilmiyoruz. Her sene fiyatlar değişiyor. Biz de esnaf olarak ne yapacağız bilmiyoruz."