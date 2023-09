Kdz. Ereğli Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlarından Başkan Posbıyık'a Teşekkür

Kdz. Ereğli Pazarcılar Odası ile Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, esnafa verdiği destekler nedeniyle Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür plaketi sundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Pazarcılar Odası Başkanı Fehmi Taşkın, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Dursun Kertlez ve Başkan Yardımcısı Selçuk Ülker'i başkanlık makamında misafir etti.

Oda başkanları, esnafa verdiği destekler nedeniyle Başkan Posbıyık'a tüm esnaflar adına teşekkür plaketi sundular. Pazarcılar Odası Başkanı Fehmi Taşkın, "Hep yanımızda oldunuz, bizde her zaman sizin yanınızdayız. Oda başkanları olarak esnaf arkadaşlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten durumlar çok sıkıcı ama sağ olun sizin sayenizde ayakta duruyoruz" dedi.

Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Dursun Kertlez de "Esnafımıza ve pazaryerine verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Başkan yardımcısı Selçuk Ülker ise "Dünya pandemiyi atlatırken bizde sizin sayenizde atlattık" dedi.

Esnafın yanında olmayı sürdüreceğini belirten Başkan Posbıyık; "Plaket için teşekkür ediyorum. Bütün esnaf arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her hangi bir sıkıntı olduğunda bize müracaat etmeniz yeterli. Her konuda her zaman yanınızdayım" diye konuştu.