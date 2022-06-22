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Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 50'nin üzerinde orta ve büyük ölçekli fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi yolunun bozuk olması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 50'nin üzerinde orta ve büyük ölçekli fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi yolunun bozuk olması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde yer alan Kdz. Ereğli OSB'ye Kıyıcak Mahallesi'nden ve Topçalı Mahallesi'nden giden yolların aşırı derecede bozuk olması sürücülere adeta isyan ettiriyor. 50'nin üzerinde orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği OSB'ye giden yolların bir an önce yapılmasını isteyen sürücüler, araçlarında büyük hasarlar meydana geldiğini ifade etti. OSB'ye yük getiren ağır tonajlı araçların yanı sıra, personel servisi ve personele ait araçların hem Topçalı Mahallesi tarafından hem de Kıyıcak Mahallesi tarafından gelişte büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan sürücüler "Yolda ki çukurlar o kadar çok ve o kadar derinki birinden kaçsak mutlaka diğerine düşüyoruz. Ağır tonajlı araçların üzerinden bazen yüklerin düştüğü oluyor. Yolu bilmeyen sürücüler fabrikalara geldiğinde isyan ediyorlar ve Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar bozuk ve bakımsız yol görmediklerini söylüyorlar" dedi.

Sürücüler yetkililerin her iki tarafta da yolu inceleyip bakım ve onarım için gerekli çalışmaları yapmasını istedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Zonguldak Ereğli OSB Ekonomi Haberler

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