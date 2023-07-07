KDV ve Şans Oyunları Vergisi Oranları Yeniden Belirlendi

KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlendi. Sürücü belgesi harçları dışındaki maktu harçlar yüzde 50 artırıldı. Telefon kullanım izni harcı 20 bin lira oldu. Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Şans Oyunları Vergisi oranları da yükseltildi. Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için tevkifat uygulaması devam edecek. Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi.

KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlendi.

Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sürücü belgelerinden alınan harçlar dışındaki halihazırda uygulanmakta olan maktu harçların oranı (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu.

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.

Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi

Ayrıca yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.