Kdv İstisnasının Ayrıntılarını İçeren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yürürlüğe Girdi - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, imalat sanayisi ve turizm alanlarında yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerin inşaat işleri ile Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetleriyle elektrik motorlu taşıt araçları geliştirilmesine yönelik mühendislik hizmetlerine yönelik katma değer vergisi (KDV) istisnalarını düzenleyen "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI' İBARESİ TEBLİĞ METNİNE ALINDI

Tebliğle, 15 Nisan 2022'de yayınlanan 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yapılmasının yanı sıra uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edildi. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri tebliğ metninden çıkarılarak 'İçişleri Bakanlığı' ibaresi tebliğ metnine alındı.

Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olacak.

TÜRKİYE'DE KAZANÇ ELDE ETMEYEN KURUMLARA YAPILAN KDV'DEN İSTİSNA GÜNCELLENDİ

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan KDV'den istisna, konut ve iş yeri satışlarında elde tutma süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak güncellendi.

YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ BELGELER İSTİSNA UYGULANMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAK

İmalat sanayisi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına yönelik istisnada yapılan değişikliğe ilişkin düzenlemede yapıldı. Buna göre, 31 Aralık 2025'e kadar uygulanmak üzere, anılan inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs 2022'den itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilmişti. Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayisi ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekirken, bu belgenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel oluşturmayacak.

İSTİSNA UYGULANACAK HARCAMA TUTARI YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ TUTARI AŞMAMALI

İnşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31 Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekecek.

İstisna, münhasıran, söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsayacak. Yatırımı yapanların bu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Dolayısıyla istisna, inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını içerecek. Bu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine dair alınan makine, araç-gereç ve tefrişat (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacak.

ELEKTRİK MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMETLER 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR KDV'DEN MÜSTESNA TUTULDU

İlgili kanun kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükellefler için bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den müstesna tutuldu. Elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri, belgedeki tutarla sınırlı olarak, istisna kapsamında olacak. Belgede mühendislik hizmetine isabet eden tutarın açıkça yer almaması halinde söz konusu tutar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ayrıca teyit edilecek. Bu araçların geliştirilmesi ile ilgili diğer hizmetler ile mal teslimlerinde istisna uygulanmayacak.

Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetinde olacak. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellef, istisna kapsamında temin edeceği mühendislik hizmetine ilişkin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak. İstisna uygulanan mühendislik hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, hizmet ifa edenlerce indirim konusu yapılabilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilecek.

ANKA / Ekonomi