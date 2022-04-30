Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen enginarların hasadı başladı.

Kazdağları eteklerinde yaklaşık 100 dönümlük bir alanda Sakız, Bayrampaşa ve İspanyol enginarı hasadı başladı. Kazdağları eteklerindeki verimli ovalarda, temiz sularda ve kaliteli bir havada yetişen enginarların kalitesinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Üreticimize bereketli olsun. Bugüne ovamızda yetişen enginar bahçesini gezerek başladık. Mevsimsel olarak tüketilebilecek en güzel sebzelerin başında gelen yerli enginarımız aynı zamanda sağlık açısından da karaciğer dostu olduğunu unutmayalım" dedi. Bölgede üretilen enginarlar özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde pazar buluyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi