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Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

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Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasını ziyaret etti. Heyet, santralin birinci ünitesinin reaktör bölümünü, eğitim merkezini ve diğer alanları inceledi. Ziyaretçiler, projenin sosyal sorumluluğunu ve Türk sanayisine katkılarını takdir ettiklerini belirtti.

Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazetecilerden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasına ziyarette bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Gülnar ilçesindeki sahayı ziyaret eden heyete, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve diğer yöneticiler eşlik etti.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin reaktör bölümünü gezen Kazak enerji uzmanları ve gazeteciler, daha sonra üçüncü ünitede kurulmaya hazırlanan reaktör kabı, Doğu Kargo Terminali ve büyük boyutlu ekipman deposunu inceledi.

Türkiye'de ilk kez nükleer güç santrali işletme personeli yetiştiren eğitim merkezine de ziyarette bulunan katılımcılar, nükleer sanayi için uzman yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle görüştü.

Kazakistanlı heyet, gezdikleri alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS sahasında zaman zaman çeşitli ülkelerden heyetleri ağırlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Danışmanı Shyngys Ilyasov da 3 günlük ziyaretlerini değerlendirerek, "Projenin yüksek sosyal sorumluluğunu gösteren ve çalışanlar için hazırlanan koşullar bizi etkiledi. Ayrıca, projenin hem bölgedeki ticaret ve altyapının gelişimindeki etkilerine hem de Türk sanayisine katkılarına yönelik detaylı bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Heyetteki gazetecilerden Akmaral Batalova da şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS inşaat sahasının devasa büyüklüğü etkileyici. Bu projede 34 bin kişilik büyük bir ekip istihdam ediliyor ve bu ekip birbirleriyle ve yerel halkla iyi bir işbirliği içinde. Bu yüksek nitelikli uzmanlar gelip ülkemizde de NGS inşa etmeye hazırlar. Bence Akkuyu, barışçıl amaçlarla temiz, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerjiden yararlanarak bir ülkenin enerji egemenliğini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneği."??

Kaynak: AA / Ekonomi

Kazakistan Ekonomi Akkuyu mersin Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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