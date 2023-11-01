Kazakistan ve Fransa, Nükleer Enerji İşbirliği Potansiyelini Değerlendirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Fransa ile enerji sektöründe büyük işbirliği potansiyeli olduğunu belirtti. Tokayev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, nükleer enerji ve yeşil hidrojen alanlarında işbirliğini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyanın bir numaralı uranyum üreticisi olarak enerji sektörünün yüzde 63'ü nükleer enerjiden oluşan Fransa ile büyük işbirliği potansiyeli gördüklerini ifade etti.

Tokayev, Astana'da resmi temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile katıldığı Kazak-Fransız İş Forumu'nda konuştu.

İki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanlarında enerji sektörünün öne çıktığını kaydeden Tokayev, " Kazakistan, Fransa'nın ana ham petrol tedarikçilerinden biri olarak ihracatını artırmaya hazır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ham uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer aldıklarına dikkati çekerek şu anda Avrupa'da tüketilen nükleer yakıtın dörtte birinden fazlasını Kazakistan'ın sağladığını belirtti.

Enerji sektörünün yüzde 63'ünü nükleer enerji oluşturan Fransa ile daha fazla işbirliği için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Tokayev, yeşil hidrojen alanında da işbirliğini devam ettirmeyi istediklerini, kritik ham maddelerin çıkarılması ve işletilmesi alanında da işbirliğini önemsediklerini bildirdi.

Tokayev, değeri 46 trilyon dolardan fazla yaklaşık 5 bin ham madde rezerv alanına sahip olduklarının bilgisini paylaşarak "Avrupa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu 30 nadir ham maddenin 16'sı Kazakistan topraklarında mevcut. Şu anda Avrupa pazarının fosfor ihtiyacının yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Gerekli yatırımların yapılması halinde geliştirilebilecek 9 çeşit ham madde rezervimiz daha var. Fransız şirketlerini bu karşılıklı yarar sağlayan ortaklığa katılmaya davet ediyoruz. ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Kazakistan'a 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefinde destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasındaki bağlayıcı konumuna dikkati çeken Macron, Orta Koridor'un geliştirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.