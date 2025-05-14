Kazakistan Merkez Bankası Başkanı: Rezervler 104,7 Milyar Dolar

Kazakistan Ulusal (Merkez) Bankası Başkanı Timur Süleymenov, küresel istikrarsızlığa rağmen ülkesinin uluslararası rezervlerinin 104,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Süleymenov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 2023'te yüzde 9,8 olarak kaydedilen enflasyonu 2024 yılında yüzde 8,6'ya düşürmeyi başardıklarını belirtti.

Küresel istikrarsızlığa rağmen ülkenin uluslararası rezervlerinin 104,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Süleymenov, özellikle altın ve döviz rezervlerinin yüzde 27,5 artarak 45,8 milyar dolara çıktığını aktardı.

Süleymenov, Merkez Bankası olarak halihazırda dijital finans altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını ve kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın sağlanmasına yönelik pilot projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.