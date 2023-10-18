Kazakistan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında 1.300 km yeni demiryolu inşa etmeyi planlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin önümüzdeki üç yıl içinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde 1.300 kilometre yeni demiryolu inşa etmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca Kazak-Çin sınırında üçüncü bir demiryolu sınır kapısı açılacak ve yeni kara limanları inşa edilecek.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin önümüzdeki üç yıl içinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde 1.300 kilometre yeni demiryolu inşa etmeyi planladığını söyledi.

Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Tokayev, "Kazakistan ve Çin halklarının temel çıkarlarını, dostluk ruhunu ve ezeli stratejik ortaklık yolunu takip eden ülkemiz, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek hedeflerini daha da ileriye taşımaya kararlı" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, "Üç yıl içinde 1.300 kilometre yeni demiryolu hattı inşa etmeyi planlıyoruz. Kazak-Çin sınırında üçüncü bir demiryolu sınır kapısı açacak ve yeni kara limanları inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Tokayev, "Tüm bunlar Kazakistan'daki başlıca ekonomik projelerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile eşleşmesinin gerçek örnekleri" şeklinde konuştu.