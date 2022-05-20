Kazakistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi yılın ilk üç ayında 1,5 milyar dolara ulaştı - Haberler

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Kazakistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi yılın ilk üç ayında 1,5 milyar dolara ulaştı

AA - Meiramgul Kussainova - Ekonomi
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Kazakistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi yılın ilk üç ayında 1,5 milyar dolara ulaştı

Kazakistan'da Türkiye ile ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kazakistan'da Türkiye ile ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart döneminde ülkenin en çok dış ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü oldu.

Yılın ilk üç ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Söz konusu dönemde Kazakistan'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 252 milyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'den yapılan ithalat ise 236,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kazakistan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği toplam ihracatın yüzde 70,7'sini (885 milyon dolar) yakıt ve enerji ürünleri oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 25,9 pay ile (324 milyon dolar) metal ve metal ürünleri yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'den Kazakistan'a yüzde 26,2 (62 milyon dolar) pay ile en çok makine, alet ve aparat ürünleri ithal edildi. İkinci sırada da yüzde 20 ile (47,5 milyon dolar) tekstil ve tekstil ürünleri yer aldı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı döneminde 803,1 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Bunun 545,2 milyon dolarını Kazakistan'ın Türkiye'ye ihracatı, 257,8 milyon dolarını da Türkiye'den ithalatı oluşturmuştu.

AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi

Kazakistan, Türkiye, dolar, Mart, Ekonomi, Haberler

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