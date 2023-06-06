Kazakistan ile ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımı başlıyor
Ekonomi Haberleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kazakistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili taşımalarda yaşanan artışı dikkate alarak ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmeleri tamamladı. Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemleri bugün akşam saatlerinde başlayacak.
Kazakistan ile yapılan görüşmelerin ardından bugün ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımı başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kazakistan'a ikili taşımalarda yaşanan yüzde 60 artışın dikkate alındığı, bu kapsamda ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemlerine bugün akşam saatlerinde başlanacaktır" ifadesi kullanıldı.