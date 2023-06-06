Kazakistan ile ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımı başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kazakistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili taşımalarda yaşanan artışı dikkate alarak ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmeleri tamamladı. Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemleri bugün akşam saatlerinde başlayacak.